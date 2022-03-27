Все усилия "Шахтера" направлены на одну цель: выиграть эту войну, - Палкин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора клуба Сергея Палкина в интервью The Guardian .

"Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может быть, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства, поэтому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас ещё осталось ряд логических проблем, но мы они не мешают стабильно работать", - отметил он.

По словам Палкина, часть игроков были перевезены в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватских властей. Другие - работают волонтёрами и помогают беженцам на "Львов Арене", где "Шахтер" организовал пункт помощи.

"На "Львов Арене" "Шахтер" предоставляет продукты питания, воду и медикаменты. Беженцы, в том числе многие дети, покинули свои родные города по всей Украине, взяв с собой только самое необходимое. Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял "Шахтер" после того, как команда вынуждена была впервые покинули Донецк", - пишет издание.

По словам Сергея Палкина, для клуба и всех украинских любителей футбола очень важна та поддержка, которую мировое футбольное сообщество оказывает Украине.

"Мы видим все, что происходит в мире. Мы видим чемпионат Англии, мы видим чемпионат Германии, и перед каждой игрой мы видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь,у нас нет на это времени, вы не можете думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", - заявил Палкин.

Напомним, ранее "Шахтер" передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.