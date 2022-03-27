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Всі зусилля "Шахтаря" спрямовані на одну мету: виграти цю війну, - Палкін

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Неділя 27 березня 2022 14:02
Всі зусилля "Шахтаря" спрямовані на одну мету: виграти цю війну, - Палкін Фото: футбольний клуб "Шахтар" допомагає переселенцям (Ukrinform / Shutterstock)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб "Шахтар" допомагає переселенцям, але вірить, що скоро український прапор знову прикрашатиме поля Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора клубу Сергія Палкіна в інтерв'ю The Guardian.

"Коли почалася війна, на кордоні було складно, тому що тисячі і тисячі, а може бути, і мільйони хотіли покинути країну, з одного боку, а з іншого боку, ми хотіли привезти з-за кордону допомогу, продукти і ліки, тому виникли проблеми. Тепер ситуація зрозуміла і структурована. У нас ще залишилося ряд логічних проблем, але ми вони не заважають стабільно працювати", - зазначив він.

За словами Палкіна, частина гравців були перевезені в Спліт завдяки допомозі футбольного директора клубу Даріо Срни і хорватської влади. Інші - працюють волонтерами і допомагають біженцям на "Львів Арені", де "Шахтар" організував пункт допомоги.

"На" Львів Арені" "Шахтар" надає харчі, воду та медикаменти. Біженці, в тому числі багато дітей, покинули свої рідні міста по всій Україні, взявши з собою тільки найнеобхідніше. Власник клубу Рінат Ахметов допомагає фінансувати гуманітарну допомогу і приймати тисячі переселенців на стадіоні, який сам прийняв "Шахтар" після того, як команда змушена була вперше покинули Донецьк", - пише видання.

За словами Сергія Палкіна, для клубу і всіх українських любителів футболу дуже важлива та підтримка, яку світова футбольна спільнота надає Україні.

"Ми бачимо все, що відбувається у світі. Ми бачимо чемпіонат Англії, ми бачимо Чемпіонат Німеччини, і перед кожною грою ми бачимо величезну підтримку. Ми всі віримо, що переможемо, це найголовніше. Ми не ведемо нормальне життя, у нас немає на це часу, ви не можете думати про відпочинок. Тепер всі наші зусилля спрямовані на одну мету: виграти цю війну", - заявив Палкін.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" передав теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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