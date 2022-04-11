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Усилия Ахметова и ФК "Шахтер" соответствуют усилиям украинского правительства, - NYT

Фото: футболисты "Шахтера" во время благотворительной игры против "Олимпиакоса" (nytimes.com)
Автор: Артем Горовенко

Усилия владельца ФК "Шахтер" Рината Ахметова и его футбольной команды переплетаются с усилиями украинского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New York Times.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном - помочь Украине одержать победу в этой войне", - говорит Ахметов.

В частности, "Шахтеру" удалось эвакуировать детей из академии в Хорватию и начать благотворительные игры в Европе для сбора средств в Украине.

Первая благотворительная игра состоялась в Греции с "Олимпиакосом". На футболках игроков были названия украинских городов-героев, которые оказали сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.

Как известно, благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace предусматривает игры с более сильными клубами из Франции, Испании, Италии, Турции и тому подобное.

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Ринат АхметовШахтер