Усилия Ахметова и ФК "Шахтер" соответствуют усилиям украинского правительства, - NYT

"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном - помочь Украине одержать победу в этой войне", - говорит Ахметов.

В частности, "Шахтеру" удалось эвакуировать детей из академии в Хорватию и начать благотворительные игры в Европе для сбора средств в Украине.

Первая благотворительная игра состоялась в Греции с "Олимпиакосом". На футболках игроков были названия украинских городов-героев, которые оказали сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.

Как известно, благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace предусматривает игры с более сильными клубами из Франции, Испании, Италии, Турции и тому подобное.