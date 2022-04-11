Зусилля Ахметова та ФК "Шахтар" відповідають зусиллям українського уряду, - NYT

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому - допомогти Україні перемогти у цій війні", - говорить Ахметов.

Зокрема, "Шахтарю" також вдалося евакуювати дітей з академії в Хорватію і розпочати благодійні ігри в Європі задля збору коштів Україні.

Перша благодійна гра відбулась в Греції з "Олімпіакосом". На футболках гравців були назви українських міст-героїв, які чинили опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

Як відомо, благодійний тур Shakhtar Global Tour for Peace передбачає ігри з сильнішими клубами з Франції, Іспанії, Італії, Туреччини тощо.