RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зусилля Ахметова та ФК "Шахтар" відповідають зусиллям українського уряду, - NYT

Фото: футболісти "Шахтаря" під час благодійної гри проти "Олімпіакосу" (nytimes.com)
Автор: Артем Горовенко

Зусилля власника ФК "Шахтар" Ріната Ахметова та його футбольної команди переплітаються з зусиллями українського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому - допомогти Україні перемогти у цій війні", - говорить Ахметов.

Зокрема, "Шахтарю" також вдалося евакуювати дітей з академії в Хорватію і розпочати благодійні ігри в Європі задля збору коштів Україні.

Перша благодійна гра відбулась в Греції з "Олімпіакосом". На футболках гравців були назви українських міст-героїв, які чинили опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

Як відомо, благодійний тур Shakhtar Global Tour for Peace передбачає ігри з сильнішими клубами з Франції, Іспанії, Італії, Туреччини тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовШахтар