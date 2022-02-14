ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Усиленный режим полиции. Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 февраля 2022 23:47
Усиленный режим полиции. Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги Фото: Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Во время усиления полиции в Украине, никаких ограничений конституционных прав граждан не будет. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире программы "Право на власть"

По его словам, украинцев не будут ограничивать в проведении митингов.

"Никаких ограничений прав граждан, такие как права на митинги, конечно, не будет. Такие ограничения вводятся только тогда, когда в стране введен режим военного положения. Пока об этом речь не идет, и я уверен, что объединившись, мы все сможем пройти это непростое время”, - отметил Денис Монастырский.

Министр сообщил, что во время усиления режима несения службы Нацполиции будет увеличено количество личного состава правоохранителей, которые будут обеспечивать публичную безопасность на улицах и усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

Также глава МВД попросил водителей относиться с пониманием к тому, что чаще будет проводиться проверка транспортных средств.

Напомним, что с 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня сообщил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины