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Посилений режим поліції. Монастирський розповів, чи заборонятимуть мітинги

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 23:47
Посилений режим поліції. Монастирський розповів, чи заборонятимуть мітинги Фото: Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Під час посилення поліції в Україні, жодних обмежень конституційних прав громадян не буде. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі програми "Право на владу"

За його словами, українців не будуть обмежувати у проведенні мітингів.

“Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це мова не йде, і я впевнений, що об'єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час”, - зазначив Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Також очільник МВС попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що частіше буде проводитися перевірка транспортних засобів.

Нагадаємо, що з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби. Про це сьогодні повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

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