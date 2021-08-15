UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Усиление жары в Украине и дожди на востоке: какой сегодня будет погода

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня усилится жара. Однако в восточных областях прогнозируют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По всей территории прогнозируют температуру воздуха на уровне +29-31 градусов. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов.

Несколько прохладнее будет в восточных областях. Там ожидается +25-27 градусов. Ночью прогнозируют +15-17 градусов.

Осадки в виде дождя накроют Луганскую, Донецкую, Запорожскую области и полуостров Крым.

Погода в Киеве

В течение дня температура воздуха повысится до + 29-31 градуса. Ночью похолодает до + 14-16 градусов.

Осадков в столице в течение дня не ожидается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине