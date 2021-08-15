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Посилення спеки в Україні та дощі на сході: якою сьогодні буде погода

Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні посилиться спека. Однак у східних областях прогнозують дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

По всій території прогнозують температуру повітря на рівні +29-31 градусів. Вночі температура коливатиметься від +13 до +15 градусів.

Дещо прохолодніше буде у східних областях. Там очікується +25-27 градусів. Вночі прогнозують +15-17 градусів.

Опади у вигляді дощу накриють Луганську, Донецьку, Запорізьку області та півострів Крим.

Погода в Києві

Протягом дня температура повітря підвищиться до +29-31 градуса. Вночі похолодає до +14-16 градусів.

Опадів у столиці протягом дня не очікується.

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Погода в Україні