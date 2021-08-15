Посилення спеки в Україні та дощі на сході: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні посилиться спека. Однак у східних областях прогнозують дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По всій території прогнозують температуру повітря на рівні +29-31 градусів. Вночі температура коливатиметься від +13 до +15 градусів.
Дещо прохолодніше буде у східних областях. Там очікується +25-27 градусів. Вночі прогнозують +15-17 градусів.
Опади у вигляді дощу накриють Луганську, Донецьку, Запорізьку області та півострів Крим.
Протягом дня температура повітря підвищиться до +29-31 градуса. Вночі похолодає до +14-16 градусів.
Опадів у столиці протягом дня не очікується.