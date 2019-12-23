Усиление непогоды и возможное прекращение движения транспорта: прогноз на завтра

Погода в Украине 24 декабря ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

В течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-за непогоды возможно прекращение движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.

Напомним, сегодня дожди в восточных, Черниговской, Сумской, Одесской, Запорожской и Закарпатской областях, на остальной территории страны местами туманы. Но днем тепло, средняя температура воздуха +2+7, на юге до +12.

Синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В частности, во всех областях возможен порывистый ветер до 12 м/с. Температура воздуха в северных, центральных и южных областях будет колебаться от +8 до +13 градусов. На западе и востоке днем ожидается от +4 до +8.