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Усиление карантина в Украине: в каких областях могут ввести "красную" зону

Автор: Анастасия Рокитна

Со следующего понедельника вся Украина может перейти в "желтую" зону. В проблемных областях карантин могут еще больше усилить из-за опасной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого на согласительном совете.

По его словам, пока говорить о жестком ужесточении ограничений по всей стране.

"Страна приближается к "желтой" "зоне, "оранжевая" и "красная" зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Опаснее всего сегодня в плане эпидемии в трех областях: Буковина, Львовская и Винницкая область. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений", - заявил он.

Напомним, Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября, Минздрав направил представление Кабмину.

В Минздраве сообщили, как будет работать общественный транспорт в "желтой" зоне.

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Карантин