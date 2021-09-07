Усиление карантина в Украине: в каких областях могут ввести "красную" зону

Со следующего понедельника вся Украина может перейти в "желтую" зону. В проблемных областях карантин могут еще больше усилить из-за опасной ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого на согласительном совете.