Усиление карантина: в Николаевской области смогут работать только 74 школы

В Николаевской области при усилении карантина смогут работать только 74 школы. Менее 80% вакцинированного персонала в 448 учреждениях общего среднего образования
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Николаевской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.
По состоянию на 14 сентября, в Николаевской области более 80% вакцинированного персонала в 116 закаладах образования.
В частности:
Менее 80% вакцинированного персонала в 1039 учебных заведениях:
Напомним, карантин в Украине в ближайшие дни усилят - будут введены ограничения "желтой" зоны.
Новые правила этой зоны, в частности, регламентируют работу школ - в очном формате смогут работать только те, в которых у 80% педагогов есть COVID-сертификат.