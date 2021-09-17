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Усиление карантина: в Николаевской области смогут работать только 74 школы

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Николаевской области при усилении карантина смогут работать только 74 школы. Менее 80% вакцинированного персонала в 448 учреждениях общего среднего образования

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Николаевской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

По состоянию на 14 сентября, в Николаевской области более 80% вакцинированного персонала в 116 закаладах образования.

В частности:

  • в 42 учреждениях дошкольного образования,
  • в 74 учреждениях общего среднего образования.

Менее 80% вакцинированного персонала в 1039 учебных заведениях:

  • в 530 учреждениях дошкольного образования,
  • в 448 учреждениях общего среднего образования,
  • в 37 учреждениях профессионального и высшего образования.

Напомним, карантин в Украине в ближайшие дни усилят - будут введены ограничения "желтой" зоны.

Новые правила этой зоны, в частности, регламентируют работу школ - в очном формате смогут работать только те, в которых у 80% педагогов есть COVID-сертификат.

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КарантинНиколаевская область