Посилення карантину: у Миколаївській області зможуть працювати тільки 74 школи

У Миколаївській області при посиленні карантину зможуть працювати тільки 74 школи. Менше 80% вакцинованого персоналу у 448 закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Миколаївської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.
Станом на 14 вересня, у Миколаївській області більше 80% вакцинованого персоналу у 116 закаладах освіти.
Зокрема:
Менше 80% вакцинованого персоналу у 1039 закладах освіти:
Нагадаємо, карантин в Україні найближчими днями посилять - буде введено обмеження "жовтої" зони.
Нові правила цієї зони, зокрема, регламентують роботу шкіл - в очному форматі зможуть працювати лише ті, в яких у 80% педагогів є COVID-сертифікат.