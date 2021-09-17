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Посилення карантину: у Миколаївській області зможуть працювати тільки 74 школи

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Миколаївській області при посиленні карантину зможуть працювати тільки 74 школи. Менше 80% вакцинованого персоналу у 448 закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Миколаївської ОДА у відповідь на запит РБК-Україна.

Станом на 14 вересня, у Миколаївській області більше 80% вакцинованого персоналу у 116 закаладах освіти.

Зокрема:

  • у 42 закладах дошкільної освіти,
  • у 74 закладах загальної середньої освіти.

Менше 80% вакцинованого персоналу у 1039 закладах освіти:

  • у 530 закладах дошкільної освіти,
  • у 448 закладах загальної середньої освіти,
  • у 37 закладах фахової та вищої освіти.

Нагадаємо, карантин в Україні найближчими днями посилять - буде введено обмеження "жовтої" зони.

Нові правила цієї зони, зокрема, регламентують роботу шкіл - в очному форматі зможуть працювати лише ті, в яких у 80% педагогів є COVID-сертифікат.

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КарантинМиколаєвська область