Усиление АМКУ: эксперты указали на проблемы

В то же время практикующие юристы частично разделяют такие опасения. Так, представитель юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Фефелов в комментарии изданию обратил внимание, что АМКУ и сейчас может требовать информацию и проводить проверки у субъектов хозяйствования даже по формальным основаниям.

По его словам, право "обыскивать" еще и места жительства физлиц - это уже чрезмерное средство.

"Представляется, что такие полномочия пока не вполне свойственные нашему АМКУ, ведь он не является правоохранительным органом, и даже если будет дополнительно законодательно закреплено обязательство проводить такие мероприятия только по решению суда, в любом случае на практике без привлечения правоохранительных органов осуществлять это будет проблематично", - отметил юрист.

Вместе с тем экс-замглавы АМКУ, а ныне советник юридической группы LCF Нина Сидоренко уточнила, что именно вопрос "ночных проверок" вызывает больше всего опасений у бизнес-сообщества.

По ее мнению, этот момент следовало бы детализировать на уровне закона и перенести на более поздний этап. Силовые инструменты в руках АМКУ безусловно повысят эффективность регулятора в сборе доказательств, добавила юрист. Но не ценой нарушения прав другой стороны.

"Украинское общество и бизнес-сообщество должны быть уверены, что в результате антимонопольной реформы разумный баланс между эффективностью конкурентного ведомства и правом на защиту субъектов хозяйствования будет достигнут", - рассказала она в комментарии РБК-Украина.