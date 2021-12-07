Кнут для олигарха. Как и зачем власть хочет усилить Антимонопольный комитет

Противостояние между властью и олигархами перешло в острую фазу. Одним из ключевых инструментов для победы в этой борьбе может стать Антимонопольный комитет. Усиление полномочий украинского регулятора поддерживает и МВФ. Как власть планирует использовать АМКУ в противостоянии с олигархами – ниже в материале РБК-Украина.

Закон об олигархах вступит в силу с мая следующего года. Это, безусловно, неприятный для многих "крупных бизнесменов" факт, но лишь отчасти. Закон несет для них скорее "морально-юридические" неудобства, например, необходимость отчитываться о своих встречах и заполнять декларации, чем реальную опасность для бизнеса.

Функция нанести экономический удар по их позициям будет возложена на Антимонопольный комитет. Ему хотят дать широкий инструментарий и превратить фактически в "квази-силовой" орган, имеющий право проводить обыски, в том числе, у физических лиц. Также АМКУ сможет арестовывать технику и изымать документы без решения суда.

На этом пути правящая команда заручилась западной поддержкой. Вопрос усиления Комитета прописан в новом меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

Новые полномочия

"Да, действительно меморандумом Украины и МВФ предусмотрено увеличение полномочий АМКУ. Но это с одной стороны, с другой – предусмотрено также усиление открытости и прозрачности Комитета. Но дело в том, что все эти предложения и разработки не сегодня появились, уже много лет ведется совместная работа Украины с нашими партнерами в Европе", – сказала РБК-Украина председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.

По ее словам, в предыдущие годы проводилась предварительная оценка и сравнительный анализ украинского и европейского законодательства о конкуренции. На их основании разработали предложения о поэтапной реформе АМКУ.

Первый из трех этапов – принятие законопроекта №5431, внесенного "Слугой народа" еще в апреле текущего года. В первом чтении он был проголосован в июле. Сейчас же экономический комитет Верховной рады готовит документ для финального голосования. Именно в нем прописаны новые полномочия, которые способны превратить АМКУ в действительно сильный и эффективный "кнут" для усмирения монополистов.

Рада планирует дать АМКУ право на обыски и выемки даже в нерабочее время (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Речь, прежде всего, идет о том, чтобы дать сотрудникам регулятора "беспрепятственный доступ" в помещения, разрешить проверки мест проживания и владения юридических и физических лиц даже в ночное время. Сотрудники АМКУ смогут арестовывать их технику, сейфы, изымать вещи и документы.

Главное научно-экспертное управление Верховной рады критически отнеслось к такой идее. Новые "силовые" полномочия Комитета, считают эксперты парламента, автоматически поставят его в один ряд с правоохранительными органами. Кроме того, они являются потенциально коррупциогенным фактором, ведь законность действий АМКУ не контролирует ни один госорган.

Практикующие юристы частично разделяют такие опасения. Например, представитель юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Фефелов обратил внимание, что АМКУ и сейчас может истребовать информацию и проводить проверки у субъектов хозяйствования даже по формальным основаниям. Право "обыскивать" еще и места проживания физлиц, по его мнению, это уже избыточная мера.

"Представляется, что такие полномочия пока не вполне свойственны нашему АМКУ, ведь он не является правоохранительным органом, и даже если будет дополнительно законодательно закреплено обязательство проводить такие мероприятия только по решению суда, в любом случае на практике без привлечения правоохранительных органов осуществлять это будет проблематично", – отметил юрист в комментарии изданию.

Бывший заместитель главы АМКУ, а ныне советник юридической группы LCF Нина Сидоренко уточнила, что именно вопрос "ночных проверок" вызывает больше всего опасений у бизнес-сообщества. По ее мнению, этот момент следовало бы детализировать на уровне закона и перенести на более поздний этап. Силовые инструменты в руках АМКУ, безусловно, повысят эффективность регулятора в сборе доказательств, добавила юрист. Но не ценой нарушения прав другой стороны.

"Украинское общество и бизнес-сообщество должны быть убеждены, что в результате антимонопольной реформы разумный баланс между эффективностью конкурентного ведомства и правом на защиту субъектов хозяйствования будет достигнут", – отметила она в комментарии РБК-Украина.

АМКУ может получить усиленные полномочия (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская сказала, что Комитет согласен пойти на компромисс в этом вопросе. Право обыскивать помещения физлиц перенесут на более поздние этапы реформы, а саму процедуру максимально подробно пропишут в законодательстве, чтобы избежать нарушения прав граждан. Комитет уже отправил соответствующие предложения в Раду для подготовки документа ко второму чтению.

О превращении антимонопольного регулятора в правоохранительный орган речь не идет, подчеркнула Пищанская. "После выполнения всей этой реформы АМКУ никаким образом не будет перебирать на себя полномочия правоохранительных органов. Потому что мы предлагаем, чтобы при проведении наших проверок подключались правоохранительные органы. Это позволит защитить обе стороны и соблюсти законность всего происходящего", – заявила глава регулятора.

При этом, по словам Пищанской, в США и Европе полномочия антимонопольных органов еще сильнее, чем предлагается сделать в Украине.

Цели определены

Кто же станет основной мишенью для реформированных борцов с монополиями? Во власти особо не скрывают, что первыми под прицел попадут богатейшие люди страны. Это прямо прописано в плане Кабмина по борьбе с олигархами, утвержденном 24 ноября.

Официально он носит название "План мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)". Документ подготовило Министерство юстиции.

Как объяснил его глава Денис Малюська, этот план призван разрушить "инфраструктуру олигархата", которая годами выстраивалась в стране. По его словам, сам закон об олигархах – точечная и краткосрочная мера. Длительный и устойчивый эффект должны дать другие инструменты. Прежде всего, механизмы Антимонопольного комитета.

"Речь идет об усилении АМКУ, усилении его регуляторных полномочий, повышении зарплат, повышении прозрачности принятия им решений", – сказал министр.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уже назвал одну из сфер, в которой есть "тотальная монополия", это рынок распределения газа в стране. "На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% облгазов", – заявил он.

Данилов намекнул, что под прицел АМКУ может попасть монополия облгазов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Эта идея прямо прописана и в меморандуме с МВФ. Там вопрос АМКУ вынесен в раздел реформы энергетического сектора. Согласно ему, Украина обязалась до апреля следующего года разработать план мер, чтобы отделить операторов системы распределения газа от поставщиков. По задумке они не должны иметь одного бенефициара. Это более чем прозрачный намек на владельца многих облгазов и газсбытов в Украине – бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Антимонопольный комитет может пойти и дальше, к примеру, в прошлые годы у ведомства возникали вопросы и к холдингу ДТЭК Рината Ахметова. Впрочем, в самом АМКУ говорят, что не планируют концентрировать внимание лишь на энергетическом рынке. В такой ситуации, считает Ольга Пищанская, в работе регулятора может случиться "перекос".

"Но по энергетике, действительно, есть у нас сейчас вопросы. АМКУ и сейчас и ранее контролировал, проверял деятельность субъектов, которые занимают монопольное положение либо имеют значительную рыночную долю в сфере энергетики, и выносил решения, если там были нарушения", – отметила она.

Председатель комитета не согласна с обвинениями в том, что ранее АМКУ был "не достаточно эффективен" в борьбе с олигархами. По ее словам, проблемы связаны с тем, что конкурентные рынки очень быстро изменяются во всем мире, а в Украине антимонопольное законодательство оставалось фактически нетронутым. Пришло время изменить эту ситуацию, подчеркнула глава АМКУ.

"Соответственно, у Антимонопольного комитета должны быть новые, дополнительные инструменты", – резюмировала она.