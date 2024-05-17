Усику в нотатки: топ-5 найкращих нокаутів Ф'юрі за всю кар'єру

Британський боксер Тайсон Ф'юрі з цілою низкою видовищних перемог став одним із найкращих важковаговиків цілої епохи.
Коротко про найкращі нокаути Ф'юрі за час виступів на професіональному рівні – в підбірці РБК-Україна.
"Циганський Король" дебютував на профі-рингу в далекому 2008 році. Першим суперником британця став маловідомий угорський боксер Бела Дьєндьєші. Поєдинок відбувся в Ноттінгемі, а переміг Ф'юрі технічним нокаутом у першому раунді з шести запланованих.
Перший титул він завоював майже через рік. У восьмому поєдинку в професіоналах британський боксер здолав співвітчизника Джона Макдермотта за рішенням суддів і став чемпіоном Англії серед важковаговиків. У 2011-му Ф'юрі здобув титули Британії та Співдружності, а до планетарних чемпіонських поясів у хевівейті дійшов ще за чотири роки.
За роки виступів на професіональній арені ексцентричний британський боксер провів 35 поєдинків і не зазнав жодної поразки. При одній нічиїй Ф'юрі здобув 34 перемоги. Зокрема, 24 із них він оформив нокаутом, а найяскравішими з них були п'ять.
Знаний любитель боксерських серіалів "Циганський Король" тричі зустрічався зі співвітчизником. Найменш конкурентним вийшов третій поєдинок британців незадовго до 39-річчя Чісори. Ф'юрі володів ініціативою впродовж усього бою, а в 10-му раунді поєдинку на "Тоттенхем Стедіум" у Лондоні просто методично бив опонента та змусив рефері зафіксувати технічний нокаут скривавленого ветерана.
Німець спробував задати швидкий темп із перших секунд бою. Утім, такий план Шварца викликав лише насмішки Ф'юрі. Британський боксер трохи погрався з опонентом, а вже в другому раунді відправив суперника в нокдаун. Шварц не без проблем піднявся, але загнаний у кут відповісти на нову серію випадів "Циганського Короля" вже не зміг. Рефері зупинив побиття німецького боксера.
Тричі британець виходив у ринг проти представника США. Після нічиєї в першому поєдинку Ф'юрі нокаутував американця в другому. Перша половина бою пройшла за переваги британського боксера. Випади "Циганського Короля" були акцентованішими – Вайлдер двічі опинився на підлозі, а з вух заточила кров. У 7-му раунді Ф'юрі затиснув американця в куті, а команда Вайлдера викинула рушник.
Черговий співвітчизник втримався проти чемпіона п'ять повних раундів. Так, Ф'юрі регулярно влучав джебами та розхитав оборону Вайта. Проте, до певного часу відповідав одиничними ударами, а при небезпеці клінчував "Циганського Короля". Утім, той додав у силовій складовій та під завісу 6-го раунду ефектно нокаутував Вайта зустрічним аперкотом. Опонент упав на ринг і втратив орієнтацію в просторі.
Третій британсько-американський поєдинок виявився найяскравішим. Щоправда, передусім для фанатів Ф'юрі. У третьому раунді британець вперше відправив Вайлдера в нокдаун, а той відповів взаємністю в наступному. У 10-му раунді "Циганський Король" ще раз відправив американця на підлогу, але той підвівся. Завершив справу Ф'юрі в 11-му, коли правим боковим відправив опонента додому.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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