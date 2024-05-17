Усику в нотатки: топ-5 найкращих нокаутів Ф'юрі за всю кар'єру

"Циганський Король" дебютував на профі-рингу в далекому 2008 році. Першим суперником британця став маловідомий угорський боксер Бела Дьєндьєші. Поєдинок відбувся в Ноттінгемі, а переміг Ф'юрі технічним нокаутом у першому раунді з шести запланованих.

Перший титул він завоював майже через рік. У восьмому поєдинку в професіоналах британський боксер здолав співвітчизника Джона Макдермотта за рішенням суддів і став чемпіоном Англії серед важковаговиків. У 2011-му Ф'юрі здобув титули Британії та Співдружності, а до планетарних чемпіонських поясів у хевівейті дійшов ще за чотири роки.

За роки виступів на професіональній арені ексцентричний британський боксер провів 35 поєдинків і не зазнав жодної поразки. При одній нічиїй Ф'юрі здобув 34 перемоги. Зокрема, 24 із них він оформив нокаутом, а найяскравішими з них були п'ять.

5. Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора (2022)

Знаний любитель боксерських серіалів "Циганський Король" тричі зустрічався зі співвітчизником. Найменш конкурентним вийшов третій поєдинок британців незадовго до 39-річчя Чісори. Ф'юрі володів ініціативою впродовж усього бою, а в 10-му раунді поєдинку на "Тоттенхем Стедіум" у Лондоні просто методично бив опонента та змусив рефері зафіксувати технічний нокаут скривавленого ветерана.

4. Тайсон Ф'юрі – Том Шварц (2019)

Німець спробував задати швидкий темп із перших секунд бою. Утім, такий план Шварца викликав лише насмішки Ф'юрі. Британський боксер трохи погрався з опонентом, а вже в другому раунді відправив суперника в нокдаун. Шварц не без проблем піднявся, але загнаний у кут відповісти на нову серію випадів "Циганського Короля" вже не зміг. Рефері зупинив побиття німецького боксера.

3. Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі (2020)

Тричі британець виходив у ринг проти представника США. Після нічиєї в першому поєдинку Ф'юрі нокаутував американця в другому. Перша половина бою пройшла за переваги британського боксера. Випади "Циганського Короля" були акцентованішими – Вайлдер двічі опинився на підлозі, а з вух заточила кров. У 7-му раунді Ф'юрі затиснув американця в куті, а команда Вайлдера викинула рушник.

2. Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт (2022)

Черговий співвітчизник втримався проти чемпіона п'ять повних раундів. Так, Ф'юрі регулярно влучав джебами та розхитав оборону Вайта. Проте, до певного часу відповідав одиничними ударами, а при небезпеці клінчував "Циганського Короля". Утім, той додав у силовій складовій та під завісу 6-го раунду ефектно нокаутував Вайта зустрічним аперкотом. Опонент упав на ринг і втратив орієнтацію в просторі.

1. Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер (2021)

Третій британсько-американський поєдинок виявився найяскравішим. Щоправда, передусім для фанатів Ф'юрі. У третьому раунді британець вперше відправив Вайлдера в нокдаун, а той відповів взаємністю в наступному. У 10-му раунді "Циганський Король" ще раз відправив американця на підлогу, але той підвівся. Завершив справу Ф'юрі в 11-му, коли правим боковим відправив опонента додому.