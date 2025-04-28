Усик звернувся до Дюбуа: відповідь британця не забарилася

Історія протистояння Усика і Дюбуа

Перший поєдинок між боксерами відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Проте той бій супроводжувався скандалом - у п’ятому раунді Дюбуа відправив Усика у нокдаун ударом по корпусу, який рефері визнав "ударом нижче пояса" і надав українцю час на відновлення.

Після поразки команда Дюбуа намагалася оскаржити результат, але їхня апеляція була відхилена.

З того часу обидва боксери пройшли свій шлях. Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф’юрі та об’єднав усі пояси надважкої ваги, ставши першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох титулів.

Дюбуа, у свою чергу, реабілітувався після поразки, здобувши перемоги над Джаррелом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа, що дозволило йому завоювати титул чемпіона IBF.

Що відомо про бій Усик - Дюбуа 2

Очікується, що бій 19 липня, який організовує команда “Riyadh Season”, збере понад 90 тисяч глядачів, а сам поєдинок стане одним із наймасштабніших у сучасній історії боксу.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть усі головні чемпіонські титули надважкої ваги: WBC, WBA, WBO та пояс журналу Ring, які належать Усику, а також титул IBF, що зараз перебуває у володінні Дюбуа.

Таким чином, бій визначить абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше тренер чемпіонів оцінив шанси Усика в боях з Дюбуа та Паркером.

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