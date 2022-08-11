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Усик заинтриговал возможным боем с Фьюри

Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион Александр Усик перед реваншем с Энтони Джошуа поделился мнениями о возможном выходе в ринг с Тайсоном Фьюри, объявившим о возвращении в бокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parimatch.

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и IBO оценил вероятность боя против британского боксера. "Цыганский Король" до сих пор владеет поясом WBC и может быть расположен к объединительному поединку.

"Да, когда состоится реванш, то думаю, что Тайсон Фьюри не захочет упустить возможность объединить все пояса. Считаю это возможным. Даст Бог, так и будет", – лаконично заявил Усик.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре в прошлом году по решению судей.

В свою очередь Фьюри анонсировал возвращение в ринг на этой неделе. Эксцентричный британский боксер готов устроить трилогию с Уайлдером и Чисорой, а о возможном бое с Усиком либо Джошуа пока не упоминал.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс