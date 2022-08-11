Усик заинтриговал возможным боем с Фьюри

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и IBO оценил вероятность боя против британского боксера. "Цыганский Король" до сих пор владеет поясом WBC и может быть расположен к объединительному поединку.

"Да, когда состоится реванш, то думаю, что Тайсон Фьюри не захочет упустить возможность объединить все пояса. Считаю это возможным. Даст Бог, так и будет", – лаконично заявил Усик.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре в прошлом году по решению судей.

В свою очередь Фьюри анонсировал возвращение в ринг на этой неделе. Эксцентричный британский боксер готов устроить трилогию с Уайлдером и Чисорой, а о возможном бое с Усиком либо Джошуа пока не упоминал.