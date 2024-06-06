ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик задумал сменить дивизион после боя-реванша против Фьюри

Четверг 06 июня 2024 11:37
UA EN RU
Усик задумал сменить дивизион после боя-реванша против Фьюри Фото: Александр Усик стремится к еще одной "коронации" (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассмотрит вариант с возвращением в тяжелый вес после второго поединка против британского боксера Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 Knockdown Rule.

Бой-реванш Усик – Фьюри должен состояться 21 декабря. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

"Я думаю, что, возможно, после реванша я могу опуститься в весе к крузервейту. Вероятно, это мой план. Ведь когда я начинаю тренировочный лагерь, то постоянно ем. Это тяжело для меня. Мне не нравятся эти коктейли, вода, протеин, бананы. Но бананы – это хорошо, я люблю бананы", – рассказал Усик.

Украинец провел в тяжелом дивизионе 5 лет. В 2018-м он стал абсолютным чемпионом крузервейта, одолев россиянина Гассиева. Позже Усик защитил титул от посягательств британца Беллью и сменил тяжелый вес сверхтяжелый.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев