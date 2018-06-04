Усик возобновил подготовку к бою с Гассиевым

Украинский боксер восстановился после травмы

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) восстановился после травмы руки и начал подготовку к финальному поединку Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) против чемпиона по версиям IBF и WBA, россиянина Марата Гассиева (26-0, 19 КО). Соответствующее видео появилось в Instagram на странице, посвященной боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Изначально бой планировали провести в Саудовской Аравии в городе Джидде 11 мая, однако был отложен из-за травмы украинца. Российская сторона заявила о намерении провести поединок на своей территории. Украинский чемпион категорически опроверг такой вариант развития событий.

На данный момент неизвестно место проведения поединка Усик - Гассиев. По неофициальной информации, бой может состоится 21 июля.

Напомним, намеченную на 24 мая пресс-конференцию, где должны были обнародовать информацию о дате и месте проведения финала WBSS, отменили.