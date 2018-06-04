Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим

НовиниСпорт    04.06.2018 - 12:54
Фото: Олександр Усик (instagram.com/lomus_17)
Фото: Олександр Усик (instagram.com/lomus_17)

Український боксер відновився після травми

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 12 КО) відновився після травми руки і почав підготовку до фінального двобою Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) проти чемпіона за версіями IBF і WBA, росіянина Марата Гассіева (26-0, 19 КО). Відповідне відео з'явилось в Instagram на сторінці, присвячені боксерам Олександру Усику і Вастлію Ломаченко.

Спочатку бій планували провести в Саудівській Аравії в місті Джидда 11 травня, проте був відкладений через травму українця. Російська сторона заявила про намір провести поєдинок на своїй території. Український чемпіон категорично спростував такий варіант розвитку подій.

На даний момент невідомо місце проведення поєдинку Усик - Гассієв. За неофіційною інформацією, бій може відбудеться 21 липня.

Нагадаємо, призначену на 24 травня прес-конференцію, де повинні були оприлюднити інформацію щодо дати і місця проведення фіналу WBSS, скасували.

Ломаченко вибув з ладу через травму плеча WBA виготовила спеціальний суперпояс для переможця бою Ломаченко - Лінарес
Теги публікації: Олександр Усик, тренировки, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top