Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим

Український боксер відновився після травми

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 12 КО) відновився після травми руки і почав підготовку до фінального двобою Всесвітньої боксерської серії (World Boxing Super Series, WBSS) проти чемпіона за версіями IBF і WBA, росіянина Марата Гассіева (26-0, 19 КО). Відповідне відео з'явилось в Instagram на сторінці, присвячені боксерам Олександру Усику і Вастлію Ломаченко.

Спочатку бій планували провести в Саудівській Аравії в місті Джидда 11 травня, проте був відкладений через травму українця. Російська сторона заявила про намір провести поєдинок на своїй території. Український чемпіон категорично спростував такий варіант розвитку подій.

На даний момент невідомо місце проведення поєдинку Усик - Гассієв. За неофіційною інформацією, бій може відбудеться 21 липня.

Нагадаємо, призначену на 24 травня прес-конференцію, де повинні були оприлюднити інформацію щодо дати і місця проведення фіналу WBSS, скасували.