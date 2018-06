Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим

Александр Усик восстановился после травмы руки,и начал подготовку к бою с Муратом Гассиевым! По предварительной информации бой состоится 21-июля, точное место проведение поединка пока не известно!

A post shared by LomUs Official (@lomus_17) on Jun 3, 2018 at 8:05am PDT