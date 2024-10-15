Усик утримує лідерство, але до нього підтягують росіян: оновлений рейтинг The Ring

У топ-3 наразі все стабільно. 37-річний українець продовжує випереджати абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі японця Наою Іноуе та володаря титулу WBA в першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда.

На четверте місце піднявся абсолютний чемпіон у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади. Це сталося після його перемоги над співвітчизником Дмітрієм Біволом, що також маскується прапором іншої країни – Киргизстану.

Бівол, незважаючи на поразку, теж піднявся у списку – з сьомої позиції на п'яту. Обидва росіянина (а саме так їх позначає The Ring) змістили на шосту сходинку володаря титулів WBA, WBC та WBO у другій середній вазі – мексиканця Сауля Альвареса.

Рейтинг P4P від The Ring, топ-10

Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Теренс Кроуфорд (США) Артур Бетербієв Дмітрій Бівол Сауль Альварес (Мексика) Джессі Родрігес (США) Джервонта Девіс (США) Дзунто Накатані (Японія) Девін Хейні (США)

Що таке P4P

Pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від вагових категорій. Він складається за принципом порівняння майстерності бійців: оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди тощо.

Термін увійшов у вжиток завдяки боксеру Бені Леонарду, який утримував звання чемпіона з травня 1917-го до січня 1925 року. Але більшість істориків боксу вважають, що концепція найкращого бійця незалежно від вагової категорії з`явилася у 1940-х роках завдяки Шуґару Рею Робінсону. Багато хто з боксерської спільноти до сьогодні вважає його найкращим бійцем усіх часів.

У 1990 році цей термін знову став актуальним, з появою першого рейтингу найкращих боксерів за версією журналу The Ring. Серед українці на чолі рейтингу P4P від цього видання, крім Усика, перебував також Василь Ломаченко (у 2018-2019 роках).

Свої версії рейтингу P4P складають, зокрема, Асоціація американських журналістів боксу (BWAA), Рада міжнародних рейтингів боксу (TBRB), американський спортивний телеканал ESPN, портал BoxRec, спортивний стрімінговий сервіс DAZN. Але рейтинг The Ring вважається найбільш авторитетним.