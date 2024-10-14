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Українка Лящук здобула титул найсильнішої жінки Америки

Лас-Вегас, Понеділок 14 жовтня 2024 13:31
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Українка Лящук здобула титул найсильнішої жінки Америки Фото: Ольга Лящук на найвищій сходинці п'єдесталу Americaʼs Strongest 2024 (instagram.com/americasstrongest)
Автор: Андрій Костенко

Стронгвумен Ольга Лящук стала чемпіонкою змагань Americaʼs Strongest Man & Woman 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram турніру.

Силовий фестиваль відбувся у Лас-Вегасі. Українка у підсумку набрала 28,5 балів – їй не було рівних серед решти учасниць.

"Ольга приїхала готова віддати все, що могла, заради перемоги, і вона не розчарувала! Вона втілює в собі американський дух, як іммігрантка з країни, охопленої війною", – так прокоментували успіх українки на сторінці турніру в Instagram.

Хто така Ольга Лящук

39-річна уродженка Донецька. Переїхавши до Києва, закінчила магістратуру Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Займалася стрибками з жердиною, виступала за збірну України з жіночого регбі. Учасниця Всесвітніх спортивних Ігор-2009 у складі української команди з перетягування канату.

Згодом зосередилась на силових змаганнях. Переможниця та призерка різноманітних турнірів зі силових багатоборств. Зокрема, тріумфувала на престижних стартах у США: Strongest Woman in the World 2017, Arnold Strongwoman Classic 2019 та 2020 та The Shaw Classic 2023.

Раніше стало відомо, що Дюбуа та Джошуа проведуть реванш у супертурнірі промоутерів.

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