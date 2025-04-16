Усик шукає спаринг-партнерів для підготовки до нового бою: кандидати мають бути подібними Дюбуа

Відповідне повідомлення розміщене в обліковому записі Ready to Fight у соціальній мережі Instagram. Ця платформа була створена за ініціативи Усика.

До табору планують залучити 12 боксерів. Кандидати повинні важити понад 90,8 кг, мати зріст 195–198 см та розмах рук у межах 195–210 см. Тобто за антропометрією мають бути подібними до Даніеля Дюбуа.

Початок зборів запланований на вечір 1 травня 2025 року в іспанській Валенсії. Учасникам підготовки пропонують "унікальні можливості: тренування у залі світового рівня, роботу з найкращим боксером сучасності та конкурентну оплату".

Це оголошення є непрямим підтвердженням інформації інсайдера The Ring Майка Коппінджера, про те, що матч-реванш Олександра Усика та чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа відбудеться 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Представники команд обох боксерів наразі це не підтверджують, але й не заперечують прямо.

Зокрема американський менеджер українця Егіс Клімас так відреагував на повідомлення The Ring.

"Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то спочатку промоутери оголошують про свої бої, а потім ЗМІ виконують свою роботу, а не навпаки.

Ви бачили якісь анонси, зроблені промоутерами чи командами? За винятком несерйозних представників медіа, які намагаються вирватися попереду всіх", - написав Клімас у мережі X.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа. У першому захисті титулу Дюбуа мав битися з новозеландцем Джозефом Паркером 22 лютого, але через хворобу відмовився від бою. Тоді ж з'явилися конспірологічні версії, що британець нібито насправді не хворів, а вирішив не ризикувати на ринзі, щоб не втратити пояс, без якого він буде нецікавий Усику.

Поки представники боксерів готують об'єднавчий бій, міжнародні організації висувають свої умови. Так WBO постановила, що Усик має зустрітися в захисті поясу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Паркером. Водночас IBF вимагає від Дюбуа поєдинку зі співвітчизником Дереком Чісорою. Втім обидві організації готові піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. Британець вважає ту поразку несправедливою.