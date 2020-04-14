Усик может провести чемпионский бой на НСК "Олимпийский"

Украинский боксер Александр Усик может провести бой за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом заявил генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийском". Это не шутка, не пустые слова. Для того, чтобы продать бой, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - рассказал Красюк в прямом эфире Instagram UkraineBoxing.

Отметим, что Усик не дрался в Киеве с декабря 2015 года, когда досрочно победил Хулио Родригеса. После этого украинский боксер выступал исключительно за рубежом.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В середине октября прошлого года он провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Следующим соперником Александра должен стать британский боксер Дерек Чисора. Соперникик должны были встретиться 23 мая в Лондоне (Великобритания). Из-за пандемии коронавирусной болезни бой был предварительно перенесен на июль. Победитель этого поединка уже в следующем бое может встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа.