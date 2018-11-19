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Усик вернется на ринг не раньше мая, - менеджер

Новости » Спорт    19.11.2018 - 09:27
Усик вернется на ринг не раньше мая, - менеджер
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Климас пока не называет имен возможных соперников украинца

Абсолютный чемпион мир в тяжелом весе Александр Усик следующий поединок может провести в мае. Об этом менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал в интервью ESPN .

"Думаю, Усик собирается победить Джошуа, но ему нужен один или два боя в супертяжелом весе и лишь потом будет возможна встреча с Энтони. Его бой с Джошуа в апреле исключен. Я не думаю, что мы увидим Усика на ринге до апреля, скорее в мае, потому что мы хотим, чтобы у него было время отдохнуть", - заявил Климас.

Он выразил уверенность, что Усик перейдет в супертяжелый вес, но пока остается неизвесно, где он проведет следующий бой.

"Мы не хотим спешить с решением. Нам нужно поговорить, мы должны увидеть, кто доступен. Некоторые люди говорят, что Андре Уорд может вернуться. Уорд говорил, что хотел встретиться с Беллью, но Тони не побил Усика. Готов ли теперь Уорд вернуться и встретится с украинцем? Но, я лично думаю, что Усику лучше подниматься в супертяжелый вес и начинать нокаутировать этот дивизион", - отметил менеджер Усика.

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