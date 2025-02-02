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Усик проти Кличка: команда чинного чемпіона заговорила про можливість поєдинку

Неділя 02 лютого 2025 12:49
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Усик проти Кличка: команда чинного чемпіона заговорила про можливість поєдинку Фото: Олександр Усик (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO – українець Олександр Усик наступний бій може провести вже влітку поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням IFL TV та TalkSport.

Про плани чемпіона розповів його американський менеджер Егіс Клімас.

"Усик наступний бій проведе у середині або кінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому треба буде провести тренувальний табір. Три місяці – і він буде готовий. Поєдинок з переможцем бою Паркер – Дюбуа є варіантом номер один для Усика", - зазначив Клімас.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого. Британський боксер захищатиме свій титул чемпіона IBF. Клімас вважає, що більш привабливим суперником для Усика був би саме Дюбуа.

"Реванш з Дюбуа має сенс, адже тут є незавершена справа. У багатьох досі є сумніви щодо першого бою. До того ж якщо Дюбуа переможе Паркера, то це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона", – підсумував Клімас.

Трохи згодом планами боксера поділився і його український промоутер Олександр Красюк.

"По-перше, Усик не готовий піти на пенсію. По-друге, багато що залежить від бою Паркер – Дюбуа. По-третє, зі ЗМІ ми чули, що Володимир Кличко має намір стати найстаршим чемпіоном у надважкій вазі, побити рекорд іншої легенди – Джорджа Формана. Наразі це просто мрія, свого роду план, можливо, думки. Ми почули це й від Туркі Аль аш-Шейха – тому це також можливість і вірогідність", – заінтригував Красюк.

Цікаво, що раніше промоутер заявляв, що зустріч двох українським легенд у ринзі неможлива. "Шанси не те що нульові, менші нуля", - говорив Красюк.

Зазначимо, що протягом 2024 року Усик провів два мегапоєдинки. У травні, здолавши британця Тайсона Ф'юрі, об'єднав усі пояси у надважкій вазі. Потім, добровільно відмовившись від титулу IBF, у грудні повторно здолав суперника в реванші.

Зараз українець володіє трьома основними титулами – за версіями WBC, WBA та WBO. Пояс IBF належить Дюбуа, який захищатиме його 22 лютого в поєдинку проти Паркера.

Раніше повідомили, що WBC змінила чемпіонський пояс, прибравши звідти прапор РФ.

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Володимир Кличко Олександр Усик Бокс
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