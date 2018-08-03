Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

Новости Спорт 03.08.2018 - 14:03
Фото: WBA признала Усика лучшим боксером месяца (wbaboxing.com)
Фото: WBA признала Усика лучшим боксером месяца (wbaboxing.com)

Украинец победил Мурата Гассиева, став суперчемпионом WBA

Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика лучшим боксером по итогам июля. Об этом сообщается на сайте организации.

В июле украинец в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, а также стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

На данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Следующий бой Усик может провести против "почетного" чемпиона мира по версии WBC британцем Тони Беллью на территории Великобритании.

Усик получил статус суперчемпиона WВО Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Гассиевым
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