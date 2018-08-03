Усик визнаний кращим боксером липня за версією WBA

Новини Спорт 03.08.2018 - 14:03
Фото: WBA визнала Усика найкращим боксером місяця (wbaboxing.com)
Фото: WBA визнала Усика найкращим боксером місяця (wbaboxing.com)

Українец победил Мурата Гассиева, став суперчемпионом WBA

Всесвітня боксерська асоціація (World Boxing Association - WBA) назвала абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика найкращим боксером за підсумками липня. Про це повідомляється на сайті організації.

У липні українець в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим одноголосним рішенням суддів і завоював титул абсолютного чемпіона у важкій вазі, а також став першим володарем Кубка Мохаммеда Алі.

На даний момент Усик є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, WBC і IBF.

Наступний бій Усик може провести проти "почесного" чемпіона світу за версією WBC британцем Тоні Белью на території Великої Британії. 

Усик отримав статус суперчемпіона WВО Усик став абсолютним чемпіоном світу після перемоги над Гассієвим
Теги:  Олександр Усик,  Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС