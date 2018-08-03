Усик визнаний кращим боксером липня за версією WBA

Українец победил Мурата Гассиева, став суперчемпионом WBA

Всесвітня боксерська асоціація (World Boxing Association - WBA) назвала абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика найкращим боксером за підсумками липня. Про це повідомляється на сайті організації.

У липні українець в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим одноголосним рішенням суддів і завоював титул абсолютного чемпіона у важкій вазі, а також став першим володарем Кубка Мохаммеда Алі.

На даний момент Усик є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, WBC і IBF.

Наступний бій Усик може провести проти "почесного" чемпіона світу за версією WBC британцем Тоні Белью на території Великої Британії.