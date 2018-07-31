Команда Беллью согласовала проведения поединка со стороной Усика

Новости Спорт 31.07.2018 - 13:29
Фото: Тони Беллью (instagram.com/tonybellew)
Фото: Тони Беллью (instagram.com/tonybellew)

Бой может состояться в Лондоне

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между действующим обладателем всех главных чемпионских титулов украинцем Александром Усиком и "почетным" чемпионом мира по версии WBC британцем Тони Беллью состоится на территории Великобритании. Команды боксеров также согласовали временные рамки проведения этого боя, сообщил Беллью в интервью talkSPORT.

"Уже согласовано то, что бой состоится в Великобритании, согласованы и временные рамки проведения этого поединка. Он пройдет не на Goodison Park в Ливерпуле. Обычно я не волнуюсь перед боями, но в последний раз, когда я дрался в Ливерпуле, я просто окаменел от волнения. Идеальной локацией этого боя была бы O2 Арена в Лондоне", - сказал британский боксер.

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном боксерском поединке своего клиента, обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. 

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Теги:  Александр Усик,  бой,  Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС