Команда Беллью согласовала проведения поединка со стороной Усика

Бой может состояться в Лондоне

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между действующим обладателем всех главных чемпионских титулов украинцем Александром Усиком и "почетным" чемпионом мира по версии WBC британцем Тони Беллью состоится на территории Великобритании. Команды боксеров также согласовали временные рамки проведения этого боя, сообщил Беллью в интервью talkSPORT.

"Уже согласовано то, что бой состоится в Великобритании, согласованы и временные рамки проведения этого поединка. Он пройдет не на Goodison Park в Ливерпуле. Обычно я не волнуюсь перед боями, но в последний раз, когда я дрался в Ливерпуле, я просто окаменел от волнения. Идеальной локацией этого боя была бы O2 Арена в Лондоне", - сказал британский боксер.

Напомним, ранее британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном боксерском поединке своего клиента, обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.