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Усик презентував документальний фільм до титулу абсолютного чемпіона світу

Київ, Субота 15 червня 2024 11:59
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Усик презентував документальний фільм до титулу абсолютного чемпіона світу Фото: Олександр Усик із повною колекцією поясів хевівейту (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик опублікував короткометражну стрічку "Шлях до Абсолюта" про власне сходження до вершини надважкого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал спортсмена.

37-річний українець удостоївся документального фільму. Десятихвилинна стрічка стала ретроспективою непростого шляху до звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

До відео потрапили кадри підготовки до кожного з епохальних у кар'єрі Усика поєдинків. Тут він готується та реалізовує перевагу над Чаззом Візерспуном, Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа та нарешті Тайсоном Ф'юрі. Завершується фільм кадрами підняття українським боксером над головою поясу з написом Undisputed.

У травні Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі за чверть століття. Останнім володарем такого титулу був британець Леннокс Льюїс. Цьогоріч відбудеться бій-реванш українця проти "Циганського Короля".

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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