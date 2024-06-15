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Усик представил документальный фильм к титулу абсолютного чемпиона мира

Киев, Суббота 15 июня 2024 11:59
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Усик представил документальный фильм к титулу абсолютного чемпиона мира Фото: Александр Усик с полной коллекцией поясов хевивейта (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик опубликовал короткометражную ленту "Путь к Абсолюту" о собственном восхождении к вершине сверхтяжелого дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал спортсмена.

37-летний украинец удостоился документального фильма. Десятиминутная картина стала ретроспективой непростого пути к званию абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В видео попали кадры подготовки к каждому из эпохальных в карьере Усика поединков. Здесь он готовится и реализует преимущество над Чаззом Уизерспуном, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа, Даниелем Дюбуа и наконец Тайсоном Фьюри. Завершается фильм кадрами поднятия украинским боксером над головой пояса с надписью Undisputed.

В мае Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе за четверть века. Последним обладателем такого титула был британец Леннокс Льюис. В этом году состоится бой-реванш украинца против "Цыганского Короля".

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум трех кандидатов в соперники. После британца Дюбуа (временный чемпион IBF) следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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