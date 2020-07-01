Усик поднялся в рейтинге супертяжеловесов WBA

Украинский супертяжеловес Александр Усик поднялся с третьей на вторую позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Об этом сообщается на сайте организации.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа. Усик - официальный претендент на титул WBO, которым также владеет британский боксер.

Следующий соперник Усика британец Дерек Чисора идет на девятой строчке рейтинга WBA. Соперники должны были встретиться 23 мая в Лондоне (Великобритания), но из-за пандемии коронавирусной инфекции бой был перенесен. Сейчас точной даты и места проведения пока нет.

Ранее сообщалось, что поединок Усика и Чисоры может состояться в октябре.

Усик является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В середине октября прошлого года он провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.