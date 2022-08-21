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Усик снова победил Джошуа. Украинец одолел британца по решению судей

Фото: Александр Усик против Энтони Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Титульный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершился победой украинского чемпиона по решению судей. Один из них поддержал британца, а два других – украинца.

Детальнее о бое-реванше – в отчете РБК-Украина.

Стартовые четыре раунда чемпион и претендент провели в разведке. Оба много двигались по рингу и пытались взвешенно подходить к атакам, не бросаясь опрометчиво вперед. Один джеб Усика, однако, прошел между руками Джошуа в дебюте.

Британец попытался ограничить высокий темп чемпиона. То и дело претендент пытался попасть в живот Усика, чтобы сбить дыхание украинца и загнать того в тупик. В 3-м раунде Джошуа попал в челюсть соперника, а в 4-м его апперкот лишь чудом обошел подбородок Усика.

В середине поединка британский боксер начал перехватывать инициативу. Началось с мелкого – Джошуа начал искать слабые места в обороне украинца, добавил мощи своим ударам в корпус чемпиона и продолжил ждать именно тот момент, чтобы апперкотом отправить Усика на пол.

Восьмой-девятый раунды вполне могли стать роковыми для украинского боксера. Джошуа провел несколько серий мощных ударов, от которых Усик едва не потерял концентрацию. Однако чемпион вовремя сориентировался и нашел желаемый клинч с соперником.

"Чемпионские раунды" стали игрой на выживание. Усик и Джошуа устали настолько, что большинство их ударов рассекали воздух. Но несколько точных ударов украинца позволили ему отыграть утраченное. В финальном же раунде чемпион поступил хитро – не отреагировал на попытки британца втянуть его в "мясорубку".

Как следствие, судейская коллегия получила сверхсложную задачу. Неудивительно, что победитель определился раздельным решением спортивной Фемиды. Но эти цифры забудутся, а итоговый результат останется – Александр Усик успешно защитил чемпионские титулы IBF, WBA, WBO, IBO и забрал вакантный титул The Ring.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс