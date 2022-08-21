Усик знову переміг Джошуа. Українець здолав британця за рішенням суддів

Стартові чотири раунди чемпіон і претендент провели в розвідці. Обоє багато рухалися по рингу й намагалися зважено підходити до атак, не кидаючись необачно вперед. Один джеб Усика, однак, пройшов поміж рук Джошуа в дебюті.

Британець спробував обмежити високий темп чемпіона. Раз у раз претендент намагався поцілити в живіт Усика, щоб збити дихання українця і загнати того в глухий кут. У 3-му раунді Джошуа влучив у щелепу суперника, а в 4-му його аперкот лише дивом оминув підборіддя Усика.

У середині поєдинку британський боксер почав перехоплювати ініціативу. Розпочалося з дрібного – Джошуа почав шукати слабкі місця в обороні українця, додав міцності своїм ударам у корпус чемпіона та продовжив чекати саме той момент, щоб аперкотом відправити Усика на підлогу.

Восьмий-дев'ятий раунди цілком могли стати фатальними для українського боксера. Джошуа провів кілька серій потужних ударів, від яких Усик ледь не втратив концентрацію. Проте, чемпіон вчасно зорієнтувався і знайшов бажаний клінч із суперником.

"Чемпіонські раунди" стали грою на виживання. Усик і Джошуа втомилися настільки, що більшість їхніх ударів розсікали повітря. Та кілька точних ударів українця дозволили йому відіграти втрачене. У фінальному ж раунді чемпіон вчинив хитро – не зреагував на спроби британця втягнути його в "м'ясорубку".

Як наслідок, суддівська колегія отримала надскладне завдання. Не дивно, що переможець визначився роздільним рішенням спортивної Феміди. Та ці цифри забудуться, а підсумковий результат залишиться – Олександр Усик успішно захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO та ще й забрав вакантний титул The Ring.