Усик підтримав міжнародну ініціативу ДТЕК з відновлення української енергетики

Партнерство під гаслом "Майбутнє буде світлим, за нього треба боротися» стартує напередодні боксерського поєдинку Усика проти Деніела Дюбуа, що запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Воно є частиною ширшої ініціативи ДТЕК із міжнародного залучення до підтримки української енергетики, її відбудови та захисту.

Олександр Усик системно підтримує героїв-енергетиків, які щодня ризикують життям, забезпечуючи відновлення електропостачання після масованих дронових та ракетних атак.

"Світло - це життя, майбутнє, надія. І навіть коли темрява здається безмежною, ми знаємо: за світле майбутнє треба боротися", - зазначив боксер Олександр Усик.

Підтримати Олександра Усика під час бою в Лондоні знову приїдуть ветерани, які пройшли службу у ЗСУ та повернулися до роботи в ДТЕК та "Метінвест", а також ветерани благодійної ініціативи Ріната Ахметова допомоги оборонцям Маріуполя та їх родинам "Серце Азовсталі".

Такі поїздки вже відбувалися під час поєдинків Олександра Усика у столиці Саудівської Аравії в травні та грудні 2024 року.

"Ми вдячні Олександру за цю співпрацю. Нас об’єднують спільні цінності, в тому числі і безумовна повага до тих, хто боронить Україну. Ця ініціатива також про вдячність і підтримку наших захисників і ветеранів, які повернулися на роботу в ДТЕК і допомагають відновлювати енергетику і країну в цілому", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.