Усик поддержал международную инициативу ДТЭК по восстановлению украинской энергетики

Партнерство под лозунгом "Будущее будет светлым, за него надо бороться" стартует накануне боксерского поединка Усика против Дэниела Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Оно является частью более широкой инициативы ДТЭК по международному привлечению к поддержке украинской энергетики, ее восстановлению и защите.

Александр Усик системно поддерживает героев-энергетиков, которые ежедневно рискуют жизнью, обеспечивая восстановление электроснабжения после массированных дроновых и ракетных атак.

"Свет - это жизнь, будущее, надежда. И даже когда темнота кажется безграничной, мы знаем: за светлое будущее надо бороться", - отметил боксер Александр Усик.

Поддержать Александра Усика во время боя в Лондоне снова приедут ветераны, которые прошли службу в ВСУ и вернулись к работе в ДТЭК и "Метинвест", а также ветераны благотворительной инициативы Рината Ахметова помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали".

Такие поездки уже происходили во время поединков Александра Усика в столице Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года.

"Мы благодарны Александру за это сотрудничество. Нас объединяют общие ценности, в том числе и безусловное уважение к тем, кто защищает Украину. Эта инициатива также о благодарности и поддержке наших защитников и ветеранов, которые вернулись на работу в ДТЭК и помогают восстанавливать энергетику и страну в целом", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.