Усик возглавил топ самых оплачиваемых спортсменов Украины: получил больше всех вместе взятых
Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик оказался наверху рейтинга самых высокооплачиваемых украинских спортсменов. Остальные представители топ-15 совместно не дотянули до заработков боксера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine.
В список самых богатых отечественных атлетов попали боксеры, футболисты, баскетболисты и теннисистки. Все они заработали за год 1,5 млн долларов и больше.
Усик обогатился ориентировочно на 54 млн "зеленых". Отрыв чемпиона от других представителей колоссальный. Оказавшийся на втором месте в перечне защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко заработал "лишь" 10 млн долларов, а вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик – 6,6 млн.
Представители Украины в Национальной баскетбольной ассоциации заработали свыше 3 млн долларов. Защитник с навыками форварда Святослав Михайлюк, который летом сменил чемпионский "Бостон" на "Юту", получил 3,5 млн, а центровой "Сакраменто" Алексей Лень – 3,3 млн долларов. Схожие заработки боксера Василия Ломаченко (3,7 млн), футболистов сборной Украины Ильи Забарного (3,4 млн) и Виталия Миколенко (3 млн).
Меньше всего среди ведущих спортсменов заработали звездные теннисистки. Первая ракетка Украины Марта Костюк обогатилась ориентировочно на 1,5 млн. "зеленых". Тем временем самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина получила около 1,9 млн долларов.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Украины
- Александр Усик – 54 млн долларов
- Александр Зинченко – 10 млн
- Михаил Мудрик – 6,6 млн
- Анатолий Трубин – 4,9 млн
- Артем Довбик – 3,9 млн
- Василий Ломаченко – 3,7 млн
- Святослав Михайлюк – 3,5 млн
- Илья Забарный – 3,4 млн
- Алексей Лень – 3,3 млн
- Виталий Миколенко – 3 млн
- Андрей Лунин – 2,8 млн
- Георгий Судаков – 1,9 млн
- Элина Свитолина – 1,9 млн
- Виктор Цыганков – 1,8 млн
- Марта Костюк – 1,5 млн
В доходы спортсменов попали выплаты по контрактам и призовые соревнований в индивидуальных видах спорта. Кроме того, составители рейтинга учли поступления от рекламных сделок и других источников.
К слову, ранее Зиннер вышел в лидеры мужского тенниса по призовым в сезоне-2024.
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