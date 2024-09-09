Обставив Алькараса. Чоловічий теніс отримав нового лідера сезону за призовими

Перша ракетка світу Яннік Зіннер вийшов на перше місце в Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) за фінансовою винагородою у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico .

23-річний італієць з тріумфом на US Open отримав чек на 3,6 млн доларів. Сума призових нової тенісної зірки в сезоні-2024 зросла до 10,6 млн "зелених".

Зіннер залишив позаду іспанця Карлоса Алькараса. Той цьогоріч виграв "Ролан Гаррос" і Вімблдон, але на Відкритому чемпіонату США зганьбився вильотом у другому раунді. Піренеєць заробив цьогоріч 8,2 млн доларів.

Американець Тейлор Фріц завдяки виходу до фіналу US Open-2024 суттєво покращив фінансове становище. Він отримав 1,8 млн "зелених" за домашній турнір, а сумарно заробив упродовж сезону 4,4 млн.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Зростав у німецькомовному середовищі, а італійською впевнено заговорив після переїзду в Лігурію підлітком. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

До "вищої ліги" чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024-го виграв Australian Open. Після 1/2 фіналу French Open цьогоріч став першою ракеткою світу.

У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023, а загалом здобув 16 індивідуальних титулів ATP. У серпні уник дискваліфікації за ненавмисне вживання допінгу, відбувшись штрафом і втратою рейтингових очок. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом ("Мілан").