ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обставив Алькараса. Чоловічий теніс отримав нового лідера сезону за призовими

Нью-Йорк, Понеділок 09 вересня 2024 12:30
UA EN RU
Обставив Алькараса. Чоловічий теніс отримав нового лідера сезону за призовими Фото: Яннік Зіннер серйозно збагатився за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Яннік Зіннер вийшов на перше місце в Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) за фінансовою винагородою у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.

23-річний італієць з тріумфом на US Open отримав чек на 3,6 млн доларів. Сума призових нової тенісної зірки в сезоні-2024 зросла до 10,6 млн "зелених".

Зіннер залишив позаду іспанця Карлоса Алькараса. Той цьогоріч виграв "Ролан Гаррос" і Вімблдон, але на Відкритому чемпіонату США зганьбився вильотом у другому раунді. Піренеєць заробив цьогоріч 8,2 млн доларів.

Американець Тейлор Фріц завдяки виходу до фіналу US Open-2024 суттєво покращив фінансове становище. Він отримав 1,8 млн "зелених" за домашній турнір, а сумарно заробив упродовж сезону 4,4 млн.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Зростав у німецькомовному середовищі, а італійською впевнено заговорив після переїзду в Лігурію підлітком. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

До "вищої ліги" чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024-го виграв Australian Open. Після 1/2 фіналу French Open цьогоріч став першою ракеткою світу.

У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023, а загалом здобув 16 індивідуальних титулів ATP. У серпні уник дискваліфікації за ненавмисне вживання допінгу, відбувшись штрафом і втратою рейтингових очок. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом ("Мілан").

До слова, раніше Людмила Кіченок виграла парний розряд US Open-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ