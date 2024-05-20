Усик очолив престижний рейтинг найкращих боксерів світу

Українець очолив рейтинг найкращих без поділу на вагові категорії. У попередній версії табелю про ранги він перебував на третій позиції.

Усик піднявся на два щаблі вгору з титулом абсолюта в надважкій вазі. Він обійшов японця Наою Інуе та американського боксера Теренса Кроуфорда. Перший нещодавно став абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі, а другий зібрав чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA в першому напівсередньому дивізіоні.

Усик уже 310 тижнів перебуває в списку найсильніших боксерів. Із топ-10 більше часу в рейтингу P4P залишаються згадані Інуе (352 тижні) та Кроуфорд (472), а також Еррол Спенс (349). Окрім того, український боксер – єдиний важковаговик тут.

Рейтинг P4P від The Ring: