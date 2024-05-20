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Усик очолив престижний рейтинг найкращих боксерів світу

Фото: Олександр Усик зі спеціальним поясом абсолюта (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик злетів на вершину класифікації P4P після перемоги над британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

Українець очолив рейтинг найкращих без поділу на вагові категорії. У попередній версії табелю про ранги він перебував на третій позиції.

Усик піднявся на два щаблі вгору з титулом абсолюта в надважкій вазі. Він обійшов японця Наою Інуе та американського боксера Теренса Кроуфорда. Перший нещодавно став абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі, а другий зібрав чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA в першому напівсередньому дивізіоні.

Усик уже 310 тижнів перебуває в списку найсильніших боксерів. Із топ-10 більше часу в рейтингу P4P залишаються згадані Інуе (352 тижні) та Кроуфорд (472), а також Еррол Спенс (349). Окрім того, український боксер – єдиний важковаговик тут.

Рейтинг P4P від The Ring:

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Інуе
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербієв 
  6. Дмитро Бівол
  7. Еррол Спенс
  8. Джервонта Девіс
  9. Джессі Родрігес 
  10. Дзунто Накатані

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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БоксОлександр Усик