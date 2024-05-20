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Усик возглавил престижный рейтинг лучших боксеров мира

Фото: Александр Усик со специальным поясом абсолюта (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик взлетел на вершину классификации P4P после победы над британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Украинец возглавил рейтинг лучших без разделения на весовые категории. В предыдущей версии табеля о рангах он находился на третьей позиции.

Усик поднялся на две ступени вверх с титулом абсолюта в тяжелом весе. Он обошел японца Наои Инуэ и американского боксера Теренса Кроуфорда. Первый недавно стал абсолютным чемпионом мира во втором самом легком весе, а второй собрал чемпионские пояса WBC, WBO и WBA в первом полусреднем дивизионе.

Усик уже 310 недель находится в списке сильнейших боксеров. Из топ-10 больше времени в рейтинге P4P остаются упомянутые Инуэ (352 недели) и Кроуфорд (472), а также Эррол Спенс (349). Кроме того, украинский боксер – единственный тяжеловес здесь.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Инуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Джесси Родригес
  10. Дзунто Накатани

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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БоксАлександр Усик