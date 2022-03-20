Усик и Ломаченко смогут выехать из Украины для проведения титульных боев

Украинские боксеры, которые защищают страну, Александр Усик и Василий Ломаченко смогут выехать из Украины, чтобы провести титульные поединки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Combat Sports on Fanatics View.
По его словам, оба боксера получили предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.
"Украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усика. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и принимали участие в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне", - сказал Арум.
Также он отметил, что не знает, примут ли боксеры предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям.
Усик должен защищать звание чемпиона мира в поединке против британца Энтони Джошуа, тогда как Василий - сражаться за титулы в легком весе против Джорджа Камбососа.
Отметим, что Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих городов.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом.
Также мы писали, что Усик обратился к украинцам во время войны.
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