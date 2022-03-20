Усик и Ломаченко смогут выехать из Украины для проведения титульных боев

По его словам, оба боксера получили предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.

"Украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усика. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и принимали участие в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне", - сказал Арум.

Также он отметил, что не знает, примут ли боксеры предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям.

Усик должен защищать звание чемпиона мира в поединке против британца Энтони Джошуа, тогда как Василий - сражаться за титулы в легком весе против Джорджа Камбососа.

Отметим, что Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих городов.