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Усик та Ломаченко зможуть виїхати з України для проведення титульних боїв

Усик та Ломаченко отримали дозвіл на виїзд з України (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українські боксери, які захищають країну, Олександр Усик та Василь Ломаченко зможуть виїхати з України, аби провести титульні поєдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.

За його словами, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.

"Український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони", - сказав Арум.

Також він зазначив, що не знає, чи боксери приймуть пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв.

Усик має захищати звання чемпіона світу у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, тоді як Василь - битися за титули у легкій вазі проти Джорджа Камбососа.

Зазначимо, що Усик та Ломаченко вступили до лав територіальної оборони своїх міст.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом.

Також ми писали, що Усик звернувся до українців під час війни.

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