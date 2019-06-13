Усик не хочет боксировать с Поветкиным

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением о возможности провести бой российским супертяжеловесом Александром Поветкиным. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу USYK17.

По словам Усика, промоутеры обсуждали возможность проведения боя, но, по его словам, эта тема переводится в политику.

"Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", - сказал украинский боксер.

В марте украинец отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым и освободил титул WBA. Также он потерял еще два пояса, так как в скором времени планирует дебютировать в супертяжелом весе.

Но из-за повреждения первый бой Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.