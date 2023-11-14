Усик – Фюрі. Битва чемпіонів отримала нову дату-орієнтир
Український боксер Олександр Усик зійдеться в ринзі з британцем Тайсоном Ф'юрі наприкінці зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на International Boxing News.
Бій Усик – Ф'юрі запланували провести 17 лютого. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд. Офіційно захід анонсують впродовж тижня.
Боксери підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті у вересні. Першим варіантом дати проведення поєдинку було 23 грудня. Утім, команда "Циганського Короля" наполягала на відтермінуванні битви чемпіонів через отримані Ф'юрі в бою з екс-чемпіоном UFC Нганну травми.
Напередодні Усик "приміряв" титул WBC, яким наразі володіє британський боксер. На конгресі Всесвітньої боксерської ради в Ташкенті українець вийшов на сцену з чемпіонським поясом організації. Він заявив, що титул повинен належати йому.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.
До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.
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