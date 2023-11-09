Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер шокував можливими термінами битви чемпіонів

Поєдинок між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті може не відбутися навіть у лютому 2024 року.

Про це заявив власник компанії Queensberry Promotions Френк Воррен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out .

Іменитий промоутер поділився міркуваннями щодо перенесення бою двох важковаговиків-чемпіонів. Британець відверто здивував часовими рамками поєдинку.

За словами Воррена, оголошення про бій Усика та Ф'юрі зробили перед виставковим поєдинком "Циганського Короля" проти Нганну через вимоги Міжнародної боксерської федерації (IBF). Організація, пояс якої належить українцю, зобов'язала його вийти в ринг проти хорвата Хрговіча. Утім, наявність договору про бій за абсолют відсунула обов'язковий захист.

"Чи є встановлений IBF конкретний дедлайн для бою? Він має відбутися до 2030 року. Отже, вони мають 7 років, щоб провести поєдинок. Він повинен відбутися впродовж орієнтовно п'яти-шести наступних місяців", – розповів Воррен.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.