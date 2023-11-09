ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер шокував можливими термінами битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Четвер 09 листопада 2023 15:26
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Зірковий промоутер шокував можливими термінами битви чемпіонів Фото: Сага навколо об'єднавчого поєдинку може тривати довго (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті може не відбутися навіть у лютому 2024 року.

Про це заявив власник компанії Queensberry Promotions Френк Воррен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Іменитий промоутер поділився міркуваннями щодо перенесення бою двох важковаговиків-чемпіонів. Британець відверто здивував часовими рамками поєдинку.

За словами Воррена, оголошення про бій Усика та Ф'юрі зробили перед виставковим поєдинком "Циганського Короля" проти Нганну через вимоги Міжнародної боксерської федерації (IBF). Організація, пояс якої належить українцю, зобов'язала його вийти в ринг проти хорвата Хрговіча. Утім, наявність договору про бій за абсолют відсунула обов'язковий захист.

"Чи є встановлений IBF конкретний дедлайн для бою? Він має відбутися до 2030 року. Отже, вони мають 7 років, щоб провести поєдинок. Він повинен відбутися впродовж орієнтовно п'яти-шести наступних місяців", – розповів Воррен.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні