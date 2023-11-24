Усик – Ф'юрі. Жертва обох чемпіонів зробив сміливий прогноз на бій

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я поставив би на Ф'юрі, що він переможе Усика. Але якщо це то самий Ф'юрі, який боксував із Френсісом Нганну, то я не думаю, що йому це вдасться. Коли ви б'єтеся в Саудівській Аравії, то повинні бути на всіх заходах – вечерях, зустрічах, прес-конференціях – безліччю факторів, що відволікають", – розповів Чісора.

За його словами, фактично вперше боксер опиняється наодинці зі собою у момент виходу в ринг. Спроби ж ізолюватися раніше для самостійної роботи на Близькому Сході розцінюють як неповагу до місцевої культури. Водночас британець на прізвисько "Війна" розкрив дієву тактику протистояння Усику.

"Коли б'єшся з Усиком у ринзі, а він починає працювати руками вгору та вниз, і ти починаєш повторювати за ним, то маєш проблеми. Що треба зробити – просто вдарити його, коли він смикає руками. Він дуже хороший, приголомшливий боєць. І він здолає тебе, якщо ти надаш можливість бути цим неймовірним бійцем", – резюмував Чісора.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса. Холіфілд мав такий титул у 1990-1992 рр.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.