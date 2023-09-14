Усик – Ф'юрі. WBC окреслила позицію щодо бою за абсолют

Президент організації Маурісіо Сулейман підтримав ідею проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Британський боксер якраз контролює чемпіонський пояс WBC.

"Поспішати з обов'язковим претендентом ми не будемо. Ми призначали бій Вайлдера проти Руїса, тож переможець був би прекрасним кандидатом. Але цей поєдинок не відбувся, тому поки ми не маємо обов'язкового претендента", – розповів функціонер.

На думку Сулеймана, Ф'юрі залишається найсильнішим у хевівейті. Однак, втручатися в організацію "великої бійки" він не буде. Подальші плани WBC визначить на конгресі організації в листопаді.

Першим претендентом на бій проти Усика наразі залишається Філіп Хрговіч. Хорват став обов'язковим претендентом від IBF на поєдинок проти українця. Якщо команда Усика знову не зможе узгодити об'єднавчий бій із Ф'юрі, то він вийде в ринг проти Хрговіча.

Раніше до мережі потрапив текст апеляції британця Дюбуа на підсумок бою проти Усика. Його команда продовжила наполягати на тому, що рефері помилково не зарахував удар нижче пояса. Як наслідок, Усик замість поразки нокаутом зміг отямитися і виграв поєдинок.