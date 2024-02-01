Усик – Ф'юрі. Українець красномовно спростував перевагу суперника в габаритах

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

37-річний українець заявив, що різниця в габаритах із "Циганським Королем" не змусить його турбуватися. Усик нагадав, що і він сам, і боксерський світ прагнув проведення цього поєдинку. Для чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO поєднання цих факторів стали мотивацією битися за перемогу.

"Мені не треба бути важким, щоби побити Тайсона: потрібно бути швидким і спритним. У лісі ти ніколи не зустрінеш товстого вовка", – заявив Усик, коментуючи перевагу Ф'юрі в габаритах.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.