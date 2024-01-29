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Усик – Фьюри. Украинец раскрыл преимущество за три недели до битвы чемпионов

Эр-Рияд, Понедельник 29 января 2024 12:27
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Усик – Фьюри. Украинец раскрыл преимущество за три недели до битвы чемпионов Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик будут драться на Ближнем Востоке (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик сделал громкое заявление перед поединком с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFL TV.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Тайсон Фьюри – это тот, кто слишком много говорит. Идея состоит в том, чтобы проникнуть мне в голову. Но реальность такова, что я в его голове", – рассказал Усик.

Украинец регулярно обменивается с "Цыганским Королем" публичными "уколами". С легкой руки Усика за оппонентом закрепилось прозвище "жадное пузо". В свою очередь Фьюри регулярно называл будущего соперника "кроликом".

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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