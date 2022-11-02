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Усик – Ф'юрі. Українець озвучив потенційну дату об'єднавчого бою

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Середа 02 листопада 2022 16:37
Усик – Ф'юрі. Українець озвучив потенційну дату об'єднавчого бою Фото: Олександр Усик готовий битися з Тайсоном Ф'юрі (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Розмови про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті не вщухають. Український боксер Олександр Усик готовий вийти в ринг на межі зими та весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO волів би провести бій в Україні, але підтвердив найвищі шанси Саудівської Аравії прийняти поєдинок. Команда 35-річного українця намагається узгодити битву з менеджментом Тайсона Ф'юрі.

"Мені подобалася ідея битися, можливо, на початку лютого чи березня, наприклад, 4 березня, оскільки я православний. Під час Великого посту перед Великоднем я не боксую, тому все повинно відбутися до чи після православної Пасхи", – розповів Усик.

Український боксер назвав Ф'юрі єдиним бажаним суперником. Він також зачепив фінансовий аспект потенційного поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

"Я хочу битися з Ф'юрі, оскільки мені потрібен четвертий пояс. Тож я не хочу боксувати ні з ким іншим, допоки не отримаю його. Організатори бою намагаються підрахувати, де зароблять більше. Щодо мене, то я б справді хотів би битися в Україні", – додав українець.

Раніше Ф'юрі та Чісора провели битву поглядів перед боєм 3 грудня. Обидва боксери були в хорошому гуморі та жартували над екс-чемпіоном хевівейту за кількома версіями Ентоні Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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